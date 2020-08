Coronavirus, ragazzo torna dalle vacanze e infetta il padre. L'uomo ora è grave

16 agosto 2020 a

Un uomo di 60 anni è stato trasferito in terapia intensiva nell'ospedale Marche Nord di Pesaro. Affetto da Coronavirus, le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. E' il padre di un ragazzo che era appena rientrato dalle vacanze in Croazia dove il virus si sta diffondendo a macchia d'olio. I positivi di ritorno sono una delle cause del deciso aumento dei nuovi casi Covid in Italia. I focolai si sviluppano spesso proprio per il rientro di italiani che hanno scelto l'estero per le vacanze e tornano a casa infetti, in particolare dalla Grecia e dalla Spagna. Il governo ha imposto il tampone per cercare di limitare la nuova ondata.