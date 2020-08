MillionDay, i cinque numeri vincenti dell'estrazione di oggi, sabato 15 agosto 2020

15 agosto 2020 a

Numeri vincenti di MillionDay. L'estrazione non si ferma oggi, sabato 15 agosto 2020. Sapremo, come ogni giorno, i numeri vincenti alle ore 19 e li pubblicheremo in questa pagina.

Million Day è il gioco di Lottomatica che permette di vincere un milione di euro.

I NUMERI VINCENTI DI SABATO 15 AGOSTO 2020

Oggi invece, non è prevista l'estrazione di Lotto e Superenalotto. Questa estrazione slitta infatti a lunedì 17 agosto e saranno dunque quattro le estrazioni in programma la prossima settimana: lunedì 17 agosto, martedì 18, giovedì 20 e sabato 22 agosto. Questa settimana si sono tenute soltanto le estrazioni dei concorsi di martedì e giovedì.