Alex Zanardi, il figlio Niccolò stringe Martina: "Sa farmi sorridere anche nei momenti molto difficili"

Niccolò Zanardi, figlio di Alex, dopo diverse settimane torna a postare una fotografia sul suo profilo Instagram. Anche in questo caso da Castiglione della Pescaia, come aveva fatto la volta precedente. E ancora in compagnia di Martina Lopez, la ragazza della provincia di Siena, molto legata a Niccolò. Per lei Zanardi jr ha di nuovo parole dolci: "Quando trovi una persona che sa farti sorridere veramente nei momenti molto difficili, tienitela stretta, sempre". Niccolò regge Martina sulle spalle e tutti e due accennano un timido sorriso. La somiglianza di Niccolò con il padre Alex ha quasi dell'incredibile.

E' chiaro che quando parla di "momenti molto difficili" il ragazzo si riferisca proprio al padre, ricoverato al San Raffaele di Milano dove sta ancora lottando per continuare a vivere. Naturalmente l'immagine pubblicata da Niccolò raccoglie decine e decine di messaggi affettuosi.