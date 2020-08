Coronavirus, in Puglia cinque ragazzi tra i 20 e i 30 anni ricoverati in "condizioni severe"

14 agosto 2020 a

Cinque ragazzi tra i 20 e i 30 anni sono ricoverati in Puglia in "condizioni severe" causa Coronavirus. E' Pierluigi Lopalco, coordinatore delle emergenze epidemiologiche della Regione, a dichiararlo all'agenzia AdnKronos a proposito dei nuovi casi Covid-19 e dell'incremento tra le fasce più giovani. Non sono intubati ma ricoverati nei reparti di malattie infettive "e hanno bisogno di assistenza costante". Lopalco spiega che si tratta di persone di diversi focolai delle province di Bari e di Foggia e che "anche i giovani possono avere una infezione che può portare ad un certo tipo di malattie ed essere ricoverati. Bisogna mantenere l'allerta alta, il virus è sempre lo stesso". Tra di loro ci sono ragazzi tornati da vacanze all'estero "con febbre e polmonite. Trattandosi di soggetti giovani per ora l'esperienza ci dice che il decorso è favorevole".