D'estate, sulle strade italiane, se ne possono vedere di tutti i colori... ma anche di tutte le taglie. Ecco qui sotto il video pubblicato il 13 agosto 2020 dalla "Voce di Foggia" sulla propria pagina Facebook che ritrae un anonimo presunto vacanziere in viaggio con la propria auto familiare sulla statale Adriatica 16, in Puglia, direzione Foggia, in versione un po'... oversize...