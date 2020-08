MillionDay, estrazione di oggi venerdì 14 agosto 2020: i cinque numeri vincenti

14 agosto 2020 a

MillionDay, nuovo appuntamento con la fortuna per oggi, venerdì 14 agosto 2020. Alle 19 l’estrazione dei cinque numeri vincenti.

MILLIONDAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI VENERDì 14 AGOSTO 2020

Lunedì 10 agosto, è stata registrata la 117esima vittoria milionaria della storia del gioco Lottomatica: premiato un fortunato scommettitore di Busto Garolfo, provincia di Milano, che si è assicurato il maxi-jackpot grazie ad un sistema integrale di 9 numeri. Un milione di euro viene messo in palio dal Million Day: si gioca in ricevitoria, sulle piattaforme online e sull’applicazione My Lotteries. Fino ad oggi il MillionDay - ricorda Agipronews - ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 280 milioni di euro. Per giocare al MillionDay basta scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55 nelle ricevitorie del Lotto, e si partecipa all’estrazione che ogni giorno alle 19, sette giorni su sette, dà la possibilità di vincere 1 milione di euro a chi centra la combinazione esatta. Oltre al primo premio, il gioco ne prevede altri per coloro che indovinano 2, 3 o 4 numeri tra quelli estratti.