Coronavirus, si balla fino a Ferragosto poi stretta sulla movida. Il governo sfida le regioni

Si balla fino a Ferragosto, poi arriverà una stretta sulla movida slevaggia. Quindi già a partire dalla prossima settimana. Lo sostiene il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, che sul tema ha concesso una intervista a La Stampa. "Se i numeri non cambiano - sostiene - sarà inevitabile" un fremo alla movida selvaggia. La prossima settimana il governo cercherà di condividere una scelta rigorosa con tutte le regioni. "Con i colleghi Speranza e Patuanelli - aggiunge Boccia - abbiamo fatto un discorso chiaro alle regioni: le discoteche per noi non andavano proprio riaperte, le linee guida del governo andavano in questa direzione". Ma con il decreto del 16 maggio si era deciso di lasciare comunque alle regioni la possibilità di valutare. "Ai governatori noi diciamo: siete autonomi, assumetevi le vostre responsabilità".