Cinghiale esce dal mare e assalta un uomo che si difende con una pala. Paura tra i bagnanti | Video

Le immagini sono inquietanti. Pubblicate da Abc New stanno facendo il giro del mondo perché il problema cinghiali non è solo italiano, ma riguarda anche altri Paesi, soprattutto del nord Europa. Il video mostra una affollata spiaggia del mar Baltico. Improvvisamente si vede un animale nuotare nell'acqua. Non è uno squalo, ma un grosso cinghiale.

Si avvicina velocemente verso la battigia, giunto a riva corre verso un uomo che però lo stava aspettando armato di pala. Il signore schiva l'animale e cerca di colpirlo. Il cinghiale, visibilmente impaurito, cambia improvvisamente direzione, risale la spiaggia, spaventa altri bagnanti e cerca di fuggire via.