Coronavirus, Liguria: 13 casi per grigliate nel Savonese. Nella regione 63 nuovi contagiati

Sono 63 i nuovi casi positivi al coronavirus in Liguria, con il totale che sale a 10.393. Resta invariato a quota 1.569 il numero dei decessi. Sono 22 in totale i ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva: 3 in più in 24 ore. Crescono anche i guariti: +10, 7.600 in totale. I tamponi effettuati, secondo il bollettino della Regione, sono stati 1.704, 206.804 dall’inizio dell’emergenza.

Dei 63 contagi di giornata, 41 segnalati dall’Asl 2 in provincia di Savona, con 26 nel Centro di riabilitazione per disabili ’Il Gabbiano a Vado Ligure e 13 nuovi casi legati alla grigliata del 1° agosto scorso a Quiliano.

L’Asl 4, nel Genovese, segnala poi un positivo dopo il rientro da un viaggio a Malta. Ancora, 13 contagi in più nello Spezzino, di cui 8 rientrati da un viaggio a Corfù, 2 di ritorno dall’Inghilterra e una persona che ha frequentato un locale della Versilia.