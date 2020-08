Alex Zanardi, quadro dipinto a mani nude con dedica: "Come on!". L'opera di Damiano Merlin

13 agosto 2020 a

Un quadro in onore di Alex Zanardi. Lo ha realizzato Damiano Merlin che poi ha pubblicato l'opera su twitter facendone un post di incoraggiamento: "In onore di Alex Zanardi che non va dimenticato. Forza Alex". O meglio: "In honor of Alex Zanardi who must not be forgotten. Come on Alex". Damiano è un artista che dipinge ad acquerello e olio su tela, ma a mani nude.

Architetto, classe 1970 di Monselice, in provincia di Padova, è appassionato da sempre di arte. Nella sua biografia si legge che "nelle sue opere nulla è programmato, perché dal suo punto di vista l’originalità con cui è fatta un’opera, dona all’opera stessa la capacità di esprimersi al meglio". Questa volta ha voluto utilizzare la sua arte per incoraggiare un grande italiano, amatissimo, che sta lottando per la vita.