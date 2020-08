Gratta e vince mezzo milione di euro. La fortunata giocata di una turista in vacanza

13 agosto 2020 a

a

a

Va in vacanza in provincia di Rimini, acquista un gratta e vinci e si mette in tasca mezzo milione di euro. E' accaduto nei giorni scorsi a Bellaria dove con un tagliando da 5 euro ne sono stati vinti 500mila. Il biglietto era della serie Il Miliardario e la fortunata giocata è avvenuta al Pina Bar. Agimeg, l'Agenzia giornalistica sul mercato del gioco, ha intervistato la proprietaria dell'esercizio commerciale che ha confermato che la fortunata vincitrice "è una turista che spesso fa le vacanze in questa zona. E’ stato molto emozionante anche per noi il momento in cui ha scoperto di aver vinto 500.000 euro. E' la prima volta - ha aggiunto - che un nostro cliente vince cifre così alte, non avevamo mai superato i 10.000 euro”.