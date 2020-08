Coronavirus, la paura del lockdown 2. Su twitter hashtag in testa alla tendenza tra terrore e ironia

13 agosto 2020 a

La parola lockdown2 finisce in testa alle tendenze Italia degli hashtag di twitter. L'ipotesi (per il momento soltanto paventata da pochissimi, sia chiaro), non innesca solo terrore per quelle che sarebbero le drammatiche conseguenze per il Paese, ma scatena anche l'ironia e la fantasia di chi si lancia nelle battute social.

Si va da chi posta il volto impaurito di Gerry Scotti a chi pubblica Paperino che dorme e ancora: spezzoni di film, personaggi famosi, video di politici, immagini di cibo. Migliaia e migliaia di cinguettii. Molti serissimi, con riflessioni sui comportamenti da tenere, inviti a indossare le mascherine e il ricordo di quanto siano stati pesanti i mesi passati.