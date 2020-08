Giornata internazionale dei mancini oggi 13 agosto, ecco chi sono i vip che usano la mano sinistra

Dal principe William a Obama, passando per Bill Gates

13 agosto 2020 a

a

a

Oggi, 13 agosto, è la giornata internazionale dei mancini. Una ricorrenza nata nel 1992 nel Regno Unito per celebrare persone che nella vita utilizzano naturalmente la mano sinistra. E' il loro giorno e si vuole esaltare oggi una particolarità che non è certo da considerarsi un difetto da correggere come in passato veniva invece ritenuto. Mancina è, oggi, il 10 per cento della popolazione mondiale.

Mancini sono tanti vip, personaggi famosi. Ne ci tiamo solo alcuni perché la lista è lunghissima: l'ex presidente Usa, Barack Obama, il bassista dei Beatles, Paul McCartney, il fondatore di Microsoft, Bill Gates, il principe William erede al trono del Regno Unito e l'attrice Angelina Jolie. Erano mancini anche Marie Curie, Albert Einstein e Leonardo Da Vinci.

Nel 1860 solo il 2% della popolazione preferiva l'utilizzo della mano sinistra. La percentuale nel 1920 è salita al 4% per poi arrivare al 10% nei giorni nostri.

La giornata dei mancini è stata istituita nel 1992 dal Left Handers Club, nel Regno Unito e le specificità non mancano per i mancini, in positivo e in negativo secondo la scienza.