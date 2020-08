Sinclar: "Impossibile distanziamento sociale mentre si balla. La regola è goditi l'attimo"

13 agosto 2020 a

"Il distanziamento sociale è l’opposto di quello che significa stare insieme. Come puoi chiedere a chi ama ballare di mantenere una certa distanza dagli amici? La regola è 'goditi l’attimo'. Non ho un consiglio migliore". Lo dice Bob Sinclar, uno dei dj più amati al mondo, in un'intervista a La Repubblica.

Coronavirus, contagi in aumento tra i giovani. Rischio chiusura discoteche?

Il popolare dj sottolinea che se l'emergenza Coronavirus dovesse costringere a chiudere le discoteche in inverno, sarebbe "un disastro non solo per l’economia, ma per lo stile di vita di tutti. Godere della possibilità di ballare sulla musica con gli amici è una delle chiavi di una vita felice. Il nostro umore è al minimo, non è il momento giusto per togliere alla gente la libertà di ballare".