Cavallo muore alla Reggia di Caserta. I Verdi: "Ucciso da caldo e fatica. Pronta la denuncia"

12 agosto 2020 a

a

a

Un cavallo stramazza in terra e muore nella Reggia di Caserta. E' stato il consigliere dei verdi Francesco Emilio Borrelli a dare la notizia attraverso il suo profilo Facebook ed a pubblicare le raccapriccianti immagini che hanno immediatamente fatto il giro del web, sollevando feroci proteste. Secondo i verdi il cavallo "utilizzato per il trasporto delle carrozze è stramazzato al suolo per la fatica e per il caldo come segnalato dai presenti". Europa Verde annuncia una denuncia nei confronti del titolare della carrozza e chiederà ordinanze in tutti i comuni affinché "mettano fine a tutto ciò". Chiederà che con le condizioni di caldo estremo previste per i prossimi giorni si vieti di far circolare i cavalli.

La direzione della Reggia: "Questa mattina uno dei cavalli del servizio carrozze ippotrainate, gestito in concessione dalla società Tnt, è deceduto. Gli organi competenti stanno effettuando in queste ore tutte le verifiche che il caso richiede. La Direzione della Reggia di Caserta esprime profondo dispiacere per l'accaduto"