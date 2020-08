Lotto e Superenalotto, Ferragosto 2020 cade di sabato: arrivano le disposizioni per l'estrazione

Il 15 agosto niente appuntamento per gli appassionati, ce ne saranno quattro la prossima settimana

12 agosto 2020 a

Gli appassionati di Lotto e Superenalotto dovranno concedersi una pausa per Ferragosto. Se è confermata l'estrazione di domani sera, giovedì 13 agosto 2020, non ci sarà invece l'estrazione di Lotto e Superenalotto nella giornata di sabato 15 agosto. Come spesso accade quando una festività cade di martedì, giovedì e sabato che sono i tre giorni in cui ci sono le estrazioni, l'estrazione viene spostata. In questo caso non ci sarà alcuna estrazione nella giornata di sabato 15 per via del Ferragosto.

Per Lotto e Superenalotto gli appassionati dovranno dunque aspettare solo qualche giorno: le disposizioni dicono che il giorno di recupero sarà lunedì 17 agosto, quando l'estrazione del 15 verrà recuperata. La prossima settimana ci saranno quindi ben quattro estrazioni: lunedì 17, martedì 18, giovedì 20 e sabato 22.