Coronavirus, contagi in aumento tra i giovani. Rischio chiusura discoteche?

Le discoteche rischiano la chiusura per il timore della fase 2 della pandemia da Coronavirs? E' possibile, anche se per il momento non c'è stata alcuna indicazione del governo su una ipotesi del genere. Restano i rumors, come quello secondo cui potrebbe essere ordinato l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. I nuovi contagi da Covid, infatti, dimostrano che la trasmissione sta crescendo, in particolare tra i giovani. Governo e regioni si confrontano proprio sui principali luoghi di ritrovo e ovviamente al primo posto finiscono inevitabilmente le discoteche. Sono diversi i focolai che sono nati nei locali da ballo. Al momento quelli accertati sembrano essere a Vercelli, Marina di Pietrasanta (Lucca) e Caloforte (Sud Sardegna). Il governatore Christian Solinas sembrava deciso a voler chiudere le discoteche in Sardegna, poi ha cambiato idea, consentendo l'apertura nei locali all'aperto e nel rispetto delle misure anti Covid. Per ora quindi si va avanti. Ma se i contagi da discoteca dovessero aumentare...