Lotto e Superenalotto: numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 11 agosto 2020

Il jackpot per la sestina è arrivato alla cifra di 24,5 milioni

11 agosto 2020 a

a

a

Appuntamento con la fortuna per le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Oggi, martedì 11 agosto 2020. sono in programma le estrazioni e conosceremo i numeri vincenti dalle ore 20 quando verranno ufficializzati e li pubblicheremo su questa pagina. A seguire pubblicheremo le quote. Ricordiamo che per la sestina del Superenalotto, il jackpot è arrivato alla cifra di 24 milioni e 500 mila euro. Una cifra davvero considerevole che ha spinto molti italiani a tentare la giocata che potrebbe cambiare la loro vita.

LOTTO, LE RUOTE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE