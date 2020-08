Scuola, classi nei bed&breakfast. La ministra Azzolina: "Non è uno scandalo"

11 agosto 2020 a

Realizzare delle aule scolastiche nei bed&breakfast non sarebbe uno scandalo. Ne è convinta la ministra all'istruzione Lucia Azzolina che sul tema ha rilasciato una intervista a La Stampa. Azzolina ha sottolineato che sta lavorando su organici e immissioni di ruolo e che è perfettamente consapevole che ci sarà un problema di spazi, aspetto sul quale si sta confrontando con il presidente dell'Anci, Antonio De Caro visto che la questione è di competenza dei comuni. Tocca proprio ai Comuni, sostiene Azzolina, "individuare le soluzioni migliori, se gli edifici scolastici non sono sufficienti. E proprio per fronteggiare l'emergenza delle aule che mancano, del resto, abbiamo dato ai sindaci risorse aggiuntive".