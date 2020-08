Terremoto in provincia di Foggia, scossa 2.4 con epicentro a Rodi Garganico

11 agosto 2020 a

Non solo le scosse di terremoto in Calabria nelle prime ore dell'11 agosto (tre, la prima di magnitudo 3.7, poi di 2.4 e di 3, tutto nel giro di due minuti tra le 3.34 e le 3.36). I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato un sisma anche in provincia di Foggia, più lieve di quelli in provincia di Cosenza per fortuna. La scossa si è verificata alle ore 4.16 e l'epicentro è stato individuato sulla costa, nel territorio comunale di Rodi Garganico, ad una profondità di trenta chilometri. Magnitudo 2.4. Naturalmente non si registrano danni né tantomeno feriti.