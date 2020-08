Stelle cadenti, film e canzoni indimenticabili: dai Queen a Jovanotti la notte di San Lorenzo ispira | Video

Un fenomeno di grande suggestione

Stelle cadenti, sciami meteorici che ogni anno affascinano e che hanno dato ispirazione a film celebri e a pezzi musicali indimenticabili. Le Perseidi sono infatti i detriti della cometa Swift-Tttle che la Terra incontra in questo periodo, durante il suo movimento attorno al Sole.

Secondo gli astronomi il fenomeno celeste sarà visibile, più che questa notte, in quella tra l'11 e il 12 agosto, quando si conteranno fino a 100 meteore ogni ora.

Le stelle cadenti hanno ispirato film e canzoni, al cinema i fratelli Taviani hanno ambientato la notte di San Lorenzo nella seconda Guerra Mondiale. Cambiando genere, nel fantascientifico Stardust, la stella cadente precipita e assume le fattezze della protagonista del film. Nella musica ecco Freddy Mercury in Don’t Stop Me Now e Jovanotti e la sua “Notte dei desideri”.