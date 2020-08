Notte di San Lorenzo 2020, stelle cadenti: perché si esprimono i desideri, le frasi da dedicare

10 agosto, una tradizione che resiste

Notte di San Lorenzo, 10 agosto 2020, con lo sguardo al cielo per vedere le stelle cadenti, le lacrime di San Lorenzo. Una notte di desideri, anche se gli esperti indicato la notte del 12 agosto 2020, come quella clou per vedere la pioggia di meteore Perseidi. C'è chi attribuisce il legame fra stelle cadenti e desideri alla definizione di desiderantes proposta da Gaio Giulio Cesare nel suo De Bello Gallico. Erano, i desiderantes, i soldati che attendevano sotto le stelle i compagni dispersi al termine di una battaglia. Con la speranza di vederli spuntare ancora in vita.

Stelle cadenti, le istruzioni Nasa per vedere le meteoriti. Ecco la data clou | Video



C'è poi una spiegazione etimologica: la parola desiderio è composta dalla desinenza latina de- e dal termine sidus, che significa stella. Letteralmente desiderio significa "cessare di contemplare le stelle a scopo augurale". C'è poi chi riconduce l'usanza ai marinai che desideravano tornare sulla terra ferma. E, per farlo, l'unica soluzione era affdarsi alla guida delle stelle.

La frase più utilizzata, nella notte delle stelle cadenti, è Spero che tutti i tuoi desideri possano avverarsi. Ne citiamo altre tre dal sito controcampus.it che ha dedicato un articolo originale su tradizioni della notte di San Lorenzo e sulle frasi da dedicare. Qui ne riportiamo alcune ma a questo link si trovano le altre (clicca).

- Agosto è un po’ il mese dei desideri. Ed io non posso far altro che desiderare che il noi che abbiamo costruito tanto faticosamente, possa durare il più al lungo possibile.

- Le più belle stelle le ho viste risplendere nei tuoi occhi, altro che in cielo!

- Di te amo le scie di stelle che lasci passare anche quando i tuoi giorni sono bui.