Stelle cadenti, le istruzioni Nasa per vedere le meteoriti. Ecco la data clou | Video

Un video per guardare il cielo

10 agosto 2020 a

a

a

Stelle cadenti, San Lorenzo 2020. Arrivano anche le istruzioni della Nasa per osservare la pioggia di meteoriti nel cielo di agosto. Il 12 agosto -, la notte fra il 12 e il 13 agosto quindi - viene indicata come la data clou. Qui, secondo gli esperti, verrà raggiunto il picco dell'annuale pioggia di meteoriti delle Perseidi.

Ecco le istruzione della Nasa per non perdere lo spettacolo (clicca qui per vedere il video). Eccoci quindi nelle notti delle "lacrime di San Lorenzo", note come Perseidi: uno sciame meteoritico ben visibile dalla Terra. In particolare quest’anno, occhi puntati al cielo soprattutto tra l’11 e il 13 agosto.

Il nome deriva dal punto da cui sembrano provenire dalla prospettiva terrestre, ovvero appena al di sopra della costellazione di Perseo. Una pioggia di meteoriti che possiamo osservare ogni anno ma non sempre esattamente il 10 agosto, San Lorenzo. il picco di attività avviene negli ultimi anni tra l’11 e il 12 agosto, come in questo 2020.