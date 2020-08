Meteo, settimana di Ferragosto rovente: punte di 43 gradi in Sardegna e Sicilia

10 agosto 2020 a

In Italia è tornato l’anticiclone sub-tropicale che, per almeno per i prossimi 7 giorni, riscalderà il Paese con temperature che potranno toccare punte superiori ai 40 gradi. Il sito Il Meteo.it segnala che per tutta la settimana il sole sarà prevalente su gran parte delle regioni, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso e le temperature continueranno a salire inesorabilmente.

Per quanto riguarda le precipitazioni, si presenteranno sotto forma di temporale con locali grandinate e interesseranno principalmente i settori alpini. Sotto il profilo termico i valori massimi cresceranno fino a superare i 35-36 gradi in Toscana, in Sardegna, in Sicilia, sulla Puglia e su alcune zone della Pianura Padana (bolognese, ferrarese, mantovano). Sul resto d’Italia i valori massimi staranno ben oltre i 32 gradi, eccetto in Liguria. Nel weekend di Ferragosto l’anticiclone continuerà a proteggere l’Italia aumentando addirittura la sua potenza. Sabato il sole sarà prevalente e le temperature molto calde e afose (punte di 43 gradi su Sardegna e Sicilia interne), domenica qualche temporale in più interesserà l’arco alpino.