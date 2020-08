Notte di San Lorenzo 2020, spostato il picco delle stelle cadenti: fino a 100 meteore l'ora

Attesa per lo sciame delle Perseidi

E' una notte attesissima, come da tradizione, questa di San Lorenzo 2020. Il 10 agosto si guardano, come da tradizione, le stelle cadenti, definite le "lacrime di San Lorenzo". Uno spettacolo naturale che richiama migliaia di italiani. Il picco di stelle cadenti, anche quest'anno non è fissato dagli esperti per il 10 agosto. È invece atteso, secondo quanto riferisce l'Ansa, la notte tra l'11 e il 12 agosto. Lo sciame delle Perseidi sarà rilevante secondo gli esperti e si vedrà una pioggia di meteore.

"Perseo è visibile in questo periodo nella seconda parte della notte, ideale quindi per l'osservazione", dice alla fonte l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, che nella notte tra l'11 e il 12 agosto, dalle 24:00, trasmetterà in diretta web lo spettacolo delle stelle cadenti.

"Al massimo si possono contare fino a 100 meteore l'ora, a patto - afferma Masi - di guardare il cielo da un luogo buio nella seconda metà della notte. L'osservazione a occhio nudo è, senza dubbio, ideale per cogliere il guizzo improvviso delle scie".