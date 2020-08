Decreto Agosto, via libera a competizioni dilettantistiche anche in presenza di pubblico

08 agosto 2020 a

Via libera ad allenamenti di gruppo, tornei e competizioni dilettantistiche, anche in presenza di pubblico. Lo ha stabilito il nuovo DPCM confermando l’intuizione della Lega Nazionale Dilettanti di calcio di far regolare le attività basandole sull’applicazione delle ordinanze regionali.

Il DPCM stabilisce che - dall'1 settembre - sarà consentita la partecipazione del pubblico per un massimo di 1000 spettatori all’aperto e di 200 al chiuso per gli eventi a carattere territoriale (con prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere). Confermate però tutte le misure in ordine a distanziamento, mascherine, corretta areazione dei locali al chiuso e obbligo di misurazione della temperatura. Per gli eventi di carattere nazionale resta per il momento l’obbligo delle porte chiuse.