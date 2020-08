Alex Zanardi, il tweet di Cosimo Bertotto e l'incoraggiamento di RaiPlay

08 agosto 2020 a

a

a

Alex Zanardi continua a lottare. Ha accanto la sua famiglia che dal giorno dell'incidente non l'ha mollato un solo attimo. Ma si moltiplicano anche le dimostrazioni d'affetto di chi si sente legato all'ex pilota di Formula 1 e al suo grande esempio. L'ultima arriva da Cosimo Bertotto, l'ultrarunner che sui propri profili social ha pubblicato una frase storica di Alex: "Nella vita capita anche che, abbassando lo sguardo per cercare ciò che hai perso, scorgi qualcos'altro che vale la pena raccogliere". Ache RaiPlay ha voluto dedicare un tweet al campione e ricordare le numerose puntate di Sfide che ha condotto in passato.