Coronavirus, sugli autobus a Torino vietato guardarsi in faccia: è il distanziamento verticale

08 agosto 2020 a

a

a

Tra le misure anti Coronavirus adottate a Torino, sui mezzi pubblici è arrivato il distanziamento verticale. Caduto quello orizzontale, cioè tenere una distanza di almeno un metro da un'altra persona, da luglio è stato imposto il divieto di guardarsi in faccia che, appunto, è stato definito "distanziamento verticale". Come riporta l'Huffingtonpost, l'azienda GTT spiega che “particolare attenzione è posta al distanziamento verticale per cui occorre evitare di trovarsi faccia a faccia con gli altri passeggeri". E quindi “la maniera migliore per osservare questa modalità di prevenzione è rivolgere sempre lo sguardo verso i finestrini dei mezzi”. Naturalmente resta l'obbligo per i passeggeri di indossare la mascherina.