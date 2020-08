Giuseppe Conte compie 56 anni, gli italiani si dividono tra auguri e richieste di dimissioni

08 agosto 2020 a

a

a

#buoncompleannopresidente è uno degli hashtag di tendenza oggi 8 agosto. Come mai? E' il compleanno di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei ministri. Sui social, dunque, fioccano i messaggi per il premier che compie 56 anni. Ovviamente per i suoi sostenitori diventa l'occasione per fargli affettuosi auguri e complimenti per il lavoro che sta facendo alla guida del governo in un momento particolarmente difficile per il Paese; gli oppositori, invece, approfittano per battute ironiche e per sottolineare una volta di più che è arrivato il momento in cui torni al suo precedente lavoro e comunque lasci il posto di capo del governo proprio per i risultati "non ottenuti". Insomma come sempre gli italiani si dividono.

Giuseppe Conte è nato l'8 agosto 1964 a Volturara Appula, comune di appena 410 abitanti in provincia di Foggia. E' presidente del consiglio dei ministri dal primo giugno 2018.