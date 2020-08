Lodi, gallo canta troppo presto: proprietario multato di 166 euro

07 agosto 2020 a

Multato perché il suo gallo disturba i vicini cantando troppo presto. E' successo a un ex muratore di Castiraga Vidardo nel Lodigiano.

L'uomo di 83 anni da qualche settimana tiene l'animale in giardino e i vicini non hanno gradito la "nuova presenza" e hanno formalizzato un esposto alla polizia locale dato che l'articolo 24 del regolamento comunale vieta il disturbo da animali che stiano, in case, giardini o cortili, dalle 22 alle 8. Il gallo canterebbe dalle 4,30 in poi come ha accertato il vigile. E pochi giorni dopo all'uomo di 83 anni è arrivata una multa di 166 euro. Ha annunciato che la contesterà rivolgendosi a Questura e Prefettura.