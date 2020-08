Padova, viaggio di maturità in Croazia: tornano positive al Coronavirus

07 agosto 2020 a

Un viaggio per festeggiare la maturità che ora si è trasformato incubo. Due ragazze diciottenni di Padova sono tornate da un viaggio in Croazia positive al Coronavirus. E ora tutti i ragazzi che hanno partecipato alla vacanza verranno sottoposti a tampone.

Le due ragazze, con altri coetanei (24 veneti di cui 13 padovani), si sono aggregate ad un viaggio organizzato da un’agenzia di Brescia che aveva creato un pacchetto vacanze per l’isola di Pag, in Croazia. Erano previste serata in discoteca, festival e partecipazione ad eventi di diverso genere alloggiando in appartamenti dove potevano dormire dalle due alle sette persone. I ragazzi, tutti tra i 18 e i 19 anni e provenienti da diverse regioni, sono partiti il 25 luglio con un pullman e quando sono arrivati in Croazia hanno preso un traghetto per raggiungere l’isola dove pregustavano divertimenti a non finire. Poi il rientro in Italia l'1 agosto, la febbre, i sintomi e i test medici. Scattato il protocollo, per ora sono due i positivi e decine in isolamento.