Azzolina: "Terremoto e banchi monoposto? In caso di sisma non devono essere i banchi a proteggere gli studenti" | Video

"Ma con i nuovi banchi monoposto, in caso di terremoto come potranno ripararsi gli studenti". E' una delle domande che è stata fatta dai telespettatori di La7 durante la trasmissione In Onda a Lucia Azzolina, ministra dell'istruzione. "Non si pensi che la sicurezza degli studenti passi dai banchi - ha risposto Azzolina - Se si pensa questo qualche problema c'è".

"Noi - ha aggiunto - abbiamo investito circa 124 milioni per adeguare le strutture scolastiche rispetto all'antisismica. Il mio compito da ministro dell'istruzione per proteggere gli studenti, non è dire mettetevi sotto i banchi, ma proviamo ad avere delle scuole in cui i genitori sanno che il tetto non crolla in testa ai ragazzi".