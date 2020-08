Ghiacciaio in Val Ferret, rischio crollo: evacuate 75 persone. Sono ore cruciali

06 agosto 2020 a

a

a

75 persone sono state evacuate nella parte bassa della val Ferret sopra Courmayeur per la minaccia di cedimento del

ghiacciaio di Planpincieux, che fa parte del massiccio Monte Bianco.

L’allarme è partito mercoledì e il sindaco di Courmayeur Stefano Miserocchi ha firmato l’ordinanza per disporre la chiusura della valle. L’allerta è scattata per 72 ore. Il sindaco ha informato della situazione in una conferenza stampa oggi.

«Parpencieux è un ghiacciaio temperato, c’è presenza di acqua a contatto che scorre alla base, che d’inverno rigela e si rallenta la azione. La presenza di acqua funge da lubrificante per cui la massa glaciale può scivolare su un cuscinetto. I movimenti no sono solo legati alla gravità ma alla quantità di acqua alla base Con l’innalzamento delle temperature è più difficile da seguire. Si è individuata una volumetria stimata di circa 500mila metri cubi, un volume che equivale al Duomo di Milano, un volume imponente, che cadendo puo fare molti danni. 15 giorni giorni fa si è individuata una situazione abbozzata che si muoveva in modo piu marcato: nei 15 giorni passati da quanto abbiamo iniziato ad osservarla c’è stata una evoluzione rapidissima che riteniamo particolarmente preoccupante». Lo ha detto il glaciologo Valerio Segor, assetto idrogeologico dei bacini montani dell’Assessorato valdostano alle Opere Pubbliche, territorio, nella conferenza stampa di sulla Val Ferre