Cagliari, incendio dell'hotel Is Morus di Temptation Island è doloso: danneggiata anche l'auto della proprietaria

06 agosto 2020 a

È quasi certamente di origine dolosa l’incendio che poco prima dell’alba di oggi, giovedì 6 agosto, ha danneggiato l’hotel Is Morus di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari e l’auto della proprietaria.

Le fiamme, secondo quanto ricostruito dai Vigili del Fuoco di Cagliari, sono partite da due diversi punti, raggiungendo l’area della sala congressi e il parcheggio davanti alla struttura. Le persone presenti nell’hotel sono state allontanate, per poi fare rientro nelle loro stanze non appena l’incendio è stato domato. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Pula. L'Hotel è il popolare villaggio location del docureality di Canale5, Temptation Island la cui messa in onda si è conclusa la scorsa settimana.