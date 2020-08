Salvini a Macerata: "Reintrodurre il servizio militare potrebbe far bene a tanti"

06 agosto 2020 a

«Reintrodurre il servizio militare potrebbe far bene a tanti ragazzi e alle ragazze, non so se è solo una mia idea». Matteo Salvini, parlando in piazza a Macerata torna sul tema del servizio militare. Poi il leader della Lega chiede: «Alzi la mano chi lo ha fatto».

«Ho intravisto un sondaggio bello, noi non abbiamo soldi per farli, ma ho sbirciato. Ho visto il centrodestra in grande vantaggio e Lega primo partito nelle Marche», ha aggiunto Salvini.

«Se non si aiutano le imprese, con soldi veri subito e con una Pace Fiscale per tutto il 2020, tante falliranno e saranno costrette a chiudere. Non basta »bloccare i licenziamenti« sulla carta se non si sostengono le aziende, le uniche che danno lavoro e creano ricchezza», ha anche detto Salvini.