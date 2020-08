Beirut, morta italiana nell'esplosione

06 agosto 2020 a

C'è una italiana morta nell'esplosione di martedì scorso a Beirut. Lo riferiscono fonti della Farnesina. La notizia è stata data da Rainews24.

Si tratta, sempre secondo le stesse fonti, di una cittadina italo-libanese di 92 anni ed è deceduta in seguito alla duplice esplosione avvenuta nel porto di Beirut. La donna risiedeva a Beirut. Fra i feriti delle esplosioni, anche dieci italiani, per fortuna in maniera lieve.

