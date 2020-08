Temptation Island, a fuoco il villaggio Is Morus Relais: trovata lettera di minacce

06 agosto 2020 a

Incendio al villaggio più visto e invidiato dalla televisione. L’Is Morus Relais, location di Temptation Island, è andato a fuoco. L'incendio questa mattina, giovedì 6 agosto 2020, intorno alle ore 5.

Il fuoco, come riporta l’Unione Sarda, si è sprigionato in diversi punti. Le fiamme hanno avvolto anche un’auto che poi è andata completamente distrutta. Sul luogo sono prontamente intervenuti i vigili del Fuoco della stazione di Cagliari, poi i carabinieri, che hanno immediatamente evacuato la zona. “La Sala operativa 115 del Comando Vigili del Fuoco di Cagliari ha ricevuto la richiesta di soccorso per un rogo nell’albergo, che si trova nella frazione Santa Margherita di Pula. La squadra di intervento, giunta sul posto, ha evacuato le persone presenti nella struttura e spento le fiamme divampate all’interno nella sala congressi", racconta la fonte.

L’incendio ha toccato l’area dei congressi e pare ci sia anche una persona ferita. Infatti l’Unione Sarda fa sapere che “Una persona è stata accompagnata, dall’ambulanza del servizio sanitario, in ospedale.” Videolina riporta che nei pressi della zona in cui è avvenuto l’incendio, sarebbe stata trovata anche una lettera di minacce indirizzata alla direzione.