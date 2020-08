Scuola, si ricomincia. La ministra Azzolina sull'accordo: "E' la fine delle classi pollaio". Nuove regole

06 agosto 2020 a

Scuola, cosa prevede il protocollo sul rientro in sicurezza firmato dalla ministra Lucia Azzolina e dai sindacati? Tutti i provvedimenti e i procedimenti che renderebbero più sicuro il ritorno nelle classi degli studenti italiani. Si va dall'help desk alla igienizzazione di tutti gli spazi, ma anche alle modalità di ingresso e di uscita dagli istituti. L'intenzione è far diventare il protocollo un vero e proprio punto di riferimento per le famiglie, gli studenti e naturalmente le scuole.

In un post su Facebook la ministra definisce "importante" l'accordo, puntualizzando che contiene anche impegni "che guardano al futuro e al miglioramento della scuola come il contrasto delle classi cosiddette pollaio, una battaglia che porto avanti da tempo e che rappresenta per me una priorità".