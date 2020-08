Scuola, si ricominica: firmato l'accordo tra la ministra Azzolina e i sindacati

06 agosto 2020 a

E' stato trovato l'accordo sulla ripresa della scuola. Le agenzie hanno battuto la notizia della firma del protocollo per la ripresa in sicurezza dell'anno scolastico rispetto alla pandemia del Coronavirus. A sottoscrivere l'intesa sono stati questa mattina, 6 agosto, il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina e le organizzazioni sindacali della scuola. Da settimane la mancanza di un accordo era stata fonte di brucianti polemiche e la ministra era nell'occhio del ciclone per i pesanti attacchi dell'opposizione ma anche di gran parte dello stesso mondo scolastico. Resta ora da comprendere che tipo di accordo il governo ha raggiunto con le organizzazioni sindacali del mondo scolastico.