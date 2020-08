Genova, tecnico Rai Way muore folgorato mentre ripara ripetitore

06 agosto 2020 a

a

a

Tragedia a Moneglia, in provincia di Genova. Sergio Piazzi, 57 anni dipendente di Rai Way, stava lavorando presso un impianto di ripetitori della Rai quando è rimasto folgorato da una scarica elettrica. Indagini in corso per accertare le cause del decesso e la dinamica dell'accaduto.

Rai Way ha espresso profondo cordoglio per la tragica perdita del collega Sergio Piazzi, occorsa nello svolgimento dell’attività lavorativa. "La Società assicura sin d’ora massima collaborazione alle Autorità e agli organi istituzionali competenti per la ricostruzione dell’accaduto ed esprime sincera vicinanza e partecipazione al dolore della famiglia del compianto collega", si legge in una nota di Rai Way.