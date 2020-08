Coronavirus, salgono i contagi: 384 nuovi casi e 10 morti in Italia nelle ultime 24 ore

05 agosto 2020 a

a

a

Tornano a salire i contagi in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 384 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi nel Paese, quando ieri erano stati 190. Un dato che arriva a fronte di 56.451 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore ci sono state dieci vittime, per un totale di 35.181 dall'inizio dell'epidemia. Resta stabile il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva (41), mentre i guariti odierni sono 210. La Valle d'Aosta è l'unica Regione senza nuovi contagi.

Sale ancora il numero dei ricoverati negli altri reparti con sintomi per Coronavirus: sono 3 in più rispetto a ieri per un totale di 764. In isolamento domiciliare ci sono invece 11.841 persone (+164) mentre complessivamente sono 12.646 le persone attualmente positive in Italia (164 più di ieri).