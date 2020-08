Olivia Paladino, elegante e sexy: il look da mare della fidanzata del premier Giuseppe Conte

Le foto esclusive pubblicate dal settimanale Chi

04 agosto 2020 a

a

a

Olivia Paladino, la fidanzata del premier Giuseppe Conte, è stata pizzicata al mare dai fotografi del settimanale Oggi. Relax e amici nel litorale della costa laziale, la first lady appare nel servizio in costume e pareo nella spiaggia di Sabaudia.

Lontana da Giuseppe Conte, alle prese con gli impegni istituzionali, Olivia Paladino si rilassa in un aperitivo con gli amici con l'occhio però sempre fisso al cellulare.

Elegante e sexy, così si mostra la first lady nel look da mare che esibisce per l'occasione. Il servizio del settimanale ha scatenato curiosità anche nel web dove appaiono gli scatti della fidanzata di Giuseppe Conte.

(Guarda qui tutte le foto del servizio)