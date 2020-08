Lupi a caccia nella notte, ecco cosa succede nel bosco | Video

04 agosto 2020 a

a

a

Il video è ancora una volta di Giacomo Cellini, appassionato di fototrappole e di animali selvatici. In questo caso le sue immagini si superano perché mostrano, ovviamente solo in parte, che cosa accade in un bosco durante la notte con i lupi a caccia e le prede che cercano di mettersi in salvo. Come sempre Cellini ha poi pubblicato le immagini sui suoi profili social. Qui sotto proponiamo il video, che ancora una volta arriva dal Parco delle Foreste Casentinesi.

Qui sotto, invece, ripubblichiamo il salto del lupo, dopo aver rallentato notevolmente le immagini. Un video molto particolare ed estremamente raro.