Madre e figlio di 4 anni scomparsi in Sicilia dopo un incidente in autostrada

Ricerche a tappeto , in Sicilia , dove una mamma di 43 anni e il figlio di 4 sono scomparsi dopo un incidente stradale lungo l' autostrada A20 Messina-Palermo , l'altezza del chilometro 117, nel territorio di Caronia. Da lunedì 3 agosto non c'è più notizie di Viviana Parisi e del figlio Gioele, che sono allontanati dal luogo dell'incidente senza che nessuno desideri più rintracciarli. La donna era alla guida di uno dei veicoli coinvolti nell'incidente e risulta residente a Venetico, in provincia di Messina. La polizia ha diffuso una foto della donna e ha chiesto di essere contattata a chi avesse notizie.