WhatsApp, nuova funzione elimina i post: i messaggi si autodistruggono

Si potranno abilitare le chat in scadenza

04 agosto 2020 a

Novità sui telefonini. Riguardano i messaggi di WhatsApp. Si fa sempre più reale l'arrivo dei messaggi che si autodistruggono su Whatsapp. Il sito WABetainfo, dà notizia che l'aggiornamento beta per Android,, la versione 2.20.197.4, prevede la nuova funzionalità "Messaggi in scadenza". Si potrà abilitare la chat in scadenza nelle impostazioni in modo che si eliminino automaticamente singoli post a sette giorni esatti dall'invio.

Secondo la fonte, è possibile che all'opzione di eliminazione messaggi dopo una settimana si aggiunga, in una fase più avanzata dell'aggiornamento, anche quella dopo un'ora, un giorno.. Questa dell'eliminazione dei messaggi è infatti una delle richieste più stringenti da parte degli utenti alla piattaforma di messaggistica.