Superenalotto, numeri ritardatari e frequenti: quelli da giocare martedì 4 agosto. Saranno fortunati?

Superenalotto, oggi martedì 4 agosto nuovo assalto al sei. Il jackpot mette in palio oltre 21 milioni di euro. Ma quali numeri giocare? Se si vuole andare a pescare tra quelli che escono più frequentemente, non si può non giocare l'85. E' il re dei numeri maggiormanete estratti: dal 1997 è uscito ben 246 volte. Seguono l'82 (237), il 90 (237), il 55 (235), il 77 (235), il 79 (235). Quindi la sestina più frequente è 85, 82, 90, 55, 77, 79. E se invece si vuole puntare sui ritardatari? Il 90 (terzo numero tra i più frequenti), manca da 63 concorsi, il 77 (altro numero frequente) da 61, il 25 da 60, il 32 da 57, il 72 da 53, il 36 da 47. Questa la sestina: 90, 77, 25, 32, 72, 36. Quindi 90 e 77 ci sono in entrambi i casi.