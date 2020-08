Superenalotto, le quote dell'1 agosto. Il jackpot ora sale a 21,5 milioni di euro

03 agosto 2020 a

Nel concorso del Superenalotto del primo agosto 2020 non sono stati centrati sei né cinque + 1. Dieci le vincite con cinque punti che hanno fruttato 18.469 euro. Agli 866 quattro sono andati 248 euro, ai 29.944 tre quasi 20 euro. I due, invece, sono stati 406.487, premiati con 5 euro. Le vincite immediate da 25 euro sono state 13.704 ed hanno assegnato complessivamente 342.600 euro. Di seguito, invece, le quote del concorso SuperStar: nessuna vincita 5-Stella; 13 4-Stella da 24.836 euro; 121 3-Stella da 1.981 euro; 1.790 2-Stella da 100 euro; 10.947 1-Stella da 10 euro e 22.887 0-Stella da 5. Il jackpot di martedì 4 agosto sarà di 21,5 milioni circa.