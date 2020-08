Fase 3, Ricciardi: Verifiche su aerei, treni e pullman"

03 agosto 2020 a

«Il Comitato tecnico scientifico (Cts) per il coronavirus si incontrerà il 5 agosto: all’ordine del giorno verifiche su tutti i mezzi di trasporto, dunque aerei, ma anche pullman e treni. Anche perché dall’ultima valutazione sono passate 3 settimane». A riferirlo all’Adnkronos Salute è Walter

Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all’Università Cattolica, che a proposito della questione aerei sottolinea: «Le regole tecniche sono corrette, il problema è la loro applicazione». «Il rispetto dipende dalle compagnie, ognuna delle quali ha modalità diverse ed è difficile verificare se le regole vengono rispettate. Insomma, se si fa il check-in distanziati e con mascherina, ci si imbarca con il finger e si evitano assembramenti, è una cosa - continua Ricciardi - Se si sale a bordo su un pulmino stipato di persone il rischio c’è. Come pure se non si fa manutenzione sui filtri del flusso dell’aria a bordo. O non si indossa la mascherina. Rispetto a 3 settimane fa molte nuove evidenze in materia si sono aggiunte» al bagaglio a disposizione degli esperti, «dunque trovo corretto un incontro per fare il punto».