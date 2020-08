Coronavirus, casi in calo in Italia: 159 nelle ultime 24 ore e 12 morti

03 agosto 2020 a

Coronavirus in Italia, scendono i casi secondo il bollettino della giornata di oggi, lunedì 3 agosto 2020. Sono 159 infatti, i contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto a domenica (239). Sono invece 12 i decessi registrati da ieri. I tamponi effettuati sono stati solo 24.036, quasi 20mila meno di domenica.

Cinque Regioni non fanno registrare nuovi casi: Marche, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Valle d'Aosta e Basilicata. Sono 129 i pazienti guariti e dimessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 200.589 dall’inizio dell’epidemia di covid-19. Il dato emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute.