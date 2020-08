Lucca, overdose: muore a 25 anni, grave il padre che scrisse un libro contro la droga

02 agosto 2020 a

Una tragedia che sconvolge l'estate in Toscana nei due giorni più caldi dell'anno. Un 25enne originario di Torino è morto all'ospedale Opa di Massa per arresto cardiaco: si sarebbe sentito male dopo aver assunto sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e cannabis. Il giovane si chiamava Samuele Ventrella.

È stato soccorso, secondo quanto riporta con foto e dettagli Il Tirreno la sera di sabato 1 agosto in strada a Lido di Camaiore, insieme al padre, Gerardo Ventrella, 54 anni, che si trova adesso ricoverato in ospedale in codice rosso per sospetto abuso di stupefacenti.

Il padre è autore di un libro, "Il mio quartiere" (Lampi di Stampa, 2007), in cui raccontava la sua vita anche alle prese con la droga e si rivolgeva al figlio per invitarlo a non commettere i suoi stessi errori.

Due morti per droga in poche ore: proseguono le indagini

I carabinieri sono al lavoro per accertare chi potrebbe aver fornito la droga a padre e figlio.